الاحتلال يشن حملة اعتقالات في صفوف قيادات وكوادر حركة الجـهــــاد الإســلامـي بالضفة 

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت 6/8/2022 حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة كفر راعي القريبة من مدينة جنين واعتقلت الأسيرين المحررين بلال ذياب، جمال السيد.

وقالت المصادر إن هذه القوة فشلت في اعتقال الأسير المحرر بسام ذياب من البلدة، والذي لم يكن متواجداً في منزله لحظة اقتحامه.

وفي قرية صانور القريبة اعتقلت القيادي في الحركة ناجح حبايبة بعد مداهمة منزله وتفتيشه بالكامل واقتادته إلى جهة غير معروفة.

وفي قرية بيت سيرا القريبة من رام الله وسط الضفة الغربية اعتقلت 11 فلسطينيا من بينهم الصحافي إبراهيم أبو صفية.

وتأتي هذه الحملة بعد تصريحات من المتحدث باسم جيش الاحتلال الذي قال إن العدوان على القطاع سيمتد بحملة على الضفة الغربية لم يحدد معالمها.

من جهته حذر القيادي في الحركة الشيخ خذر عدنان من خطورة هذه الاعتقالات. وقال في تصريحات له إن اعتقالات الاحتلال لمجاهدينا بالضفة المحتلة لن يحد من وقفة أهلنا بالضفة مع أهلنا ومقاومتنا في غزة .

وأوضح ان حملة الاستهداف لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة محاولة فاشلة لتحييد باقي القوى التي أعلنت وقفتها مع الجهاد الإسلامي وغزة العزة.، و ارهاب العدو لشعبنا لن يكسر شعبنا ومقاومته البطلة.

ودعا كافة مجاهدينا لسد تغييب العدو لكوادرنا المعتقلة بأخذ الدور دفاعاً وانتصارا لغزة ومقاومتها الباسلة