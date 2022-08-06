اذاعة الاحتلال : قرار بتوسيع العملية لتشمل أهدافاً بالضفة

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلية من الليلة الماضية ، قصف عدة لمواقع حركة الجهاد الاسلامي ، حيث اعلن المتحدث بأسم جيش الاحتلال قصف عدة أهداف منذ 15 ساعة أي منذ بدء العملية .

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال ان العملية توسعت الليلة لتشمل أهدافاً في الضفة الغربية أيضاً.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في صفوف قيادات وكوادر حركة الجـهــــاد الإســلامـي بالضفة الغربية المحتلة"

وأوضحت اذاعة جيش الاحتلال انه أطلق نحو 160 صـــاروخاً من قطاع غزة صوب المستوطنات الإســرائيلية منذ بداية العــملية.