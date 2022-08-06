الاحتلال يعتقل خمسة أسرى محررين من حركة الجهاد من محافظة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة أسرى محررين، من قرى وبلدات في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال وعلام نبيل ذياب، وجمال منيب السيد، من بلدة كفر راعي، وناجح حسن حبايبة من بلدة صانور، وعمرات غوادرة من بئر الباشا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن نصر عمور في قرية عنزة، وفتشته، في محاولة لاعتقاله، لكنه لم يكن في المنزل.

وأشارت إلى أن تلك القوات عاودت اقتحام كفر راعي للمرة الثانية، وداهمت منزل الأسير المحرر بسام ذياب، وفتشته، وطالبت عائلته بتسليم نفسه.