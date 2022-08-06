قطر تدعو المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وشددت الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.

وجددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتقاء 10 شهداء بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 79 مواطنًا بينهم 4 حالات حرجة، جراء الاستهدافات المتواصلة من الطائرات الحربية "الإسرائيلية على القطاع.