جامعة الدول العربية تحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات العدوان على غزة

ادانت جامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يأتي في سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صحفي، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا العدوان وتداعياته وعن الجرائم الدموية البشعة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها.

وقالت ان هذه الجرائم تتطلب المساءلة أمام جهات العدالة الدولية المختصة، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان وتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني بتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

واكدت ان "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حربه الظالمة وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته واستباحة دماء أبنائه وخاصة هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة لن ينال من عزيمة وصمود شعب فلسطين أو من حقوقه الوطنية الراسخة المشروعة طبقا للقانون والشرعية الدولية.

واشارت الى ان هذا يملي على المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته ودوله الفاعلة مسؤولية وقف العدوان وتوفير الحماية وإعادة فتح أفق سياسي برفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وإعادة بناء ما دمرته الحروب العدوانية السابقة

واضافت ان هذا يملي على المجتمع الدولي كذلك "اطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والسيادة والعودة في كنف دولته المستقلة وعاصمته القدس سبيلا لتحقيق السلام المنشود الذي تتطلع إليه المنطقة".

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" منذ يوم أمس الجمعة، عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، استهدف بغارات جوية مركزة برج سكني بمدينة غزة، وأهداف مدنية أخرى في مناطق عدة داخل القطاع.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتقاء 10 شهداء بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 79 مواطنًا بينهم 4 حالات حرجة، جراء الاستهدافات المتواصلة من الطائرات الحربية "الإسرائيلية على القطاع.