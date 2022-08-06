البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال للمدنيين في قطاع غزة

أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد 10 مواطنين واصابة العشرات بجروح.

وحمل البرلمان العربي في بيان صحفي، سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة في تحد صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

ودعا المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وتوفير الحماية المدنية لهم.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" منذ يوم أمس الجمعة، عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، استهدف بغارات جوية مركزة برج سكني بمدينة غزة، وأهداف مدنية أخرى في مناطق عدة داخل القطاع.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتقاء 10 شهداء بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 79 مواطنًا بينهم 4 حالات حرجة، جراء الاستهدافات المتواصلة من الطائرات الحربية "الإسرائيلية على القطاع.