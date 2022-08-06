مسيرة في جنين تندد بعدوان الاحتلال المتواصل على غزة

ندد مئات المواطنين في مسيرة في جنين، اليوم، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبين بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يواجه القتل والاعتقال من قبل الاحتلال.

وشارك مئات المواطنين وعشرات المقاومين من سرايا القدس في مسيرة جابت مخيم جنين، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، تنديدًا ورفضًا للعدوان، ورفع المشاركون، صورا لعدد من الشهداء الذين ارتقوا في العدوان.

وردد المشاركون، هتافات تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتؤكد حق المواطنين في قطاع غزة بالعيش في أمن وسلام.

وندد متحدثون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.

ودعوا المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها.

وأكد المتحدثون، أن إرهاب وعدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن الاستمرار في المقاومة والتصدي لجرائمه المستمرة.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.