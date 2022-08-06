منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك استمراراً لجرائم الاحتلال، وانتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحملت المنظمة، عبر بيان لها، حكومة الاحتلال إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير، داعيةً المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان "الإسرائيلي" الظالم على القطاع.

وطالبت بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى10 شهداء، وإصابة 55 آخرين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على أهداف عدة.