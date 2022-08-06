جامعة القدس المفتوحة في شمال غزة تتعرض لأضرار مادية إثر سقوط صاروخ "إسرائيلي"

تعرضت اليوم، جامعة القدس المفتوحة شمال قطاع غزة لأضرار مادية بعد سقوط بقايا صاروخ أطلقته القبة الحديدية "الإسرائيلية" في الجامعة.

وذكرت الدفاع المدني بغزة، ان طواقمه تمكنت من إخماد الحريق المُندلع في جامعة القدس المفتوحة القريب من وزارة التربية والتعليم في محيط مدينة الشيخ زايد.

وأكدت أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى10 شهداء، وإصابة 55 آخرين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على أهداف عدة.

وما زالت الطائرات التابعة لجيش الاحتلال بمختلف الأنواع تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في عموم أجواء قطاع غزة.