الخارجية اليمنية: التصعيد الصهيوني على غزة سيجر المنطقة إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار

أدانت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم، بأشد العبارات العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين، محذرةً من أن التصعيد العسكري الصهيوني سيجر المنطقة إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان لها، على حق الشعب الفلسطيني المشروع في اتخاذ ما يراه مناسباً من خيارات الرد والدفاع عن النفس ومقاومة العدو الصهيوني.

وشدّدت على تضامن الجمهورية اليمنية قيادة وشعباً مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومباركة نضالاته، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واستنكرت التهاون والخذلان العربي المعيب تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني ومواقفهم الغادرة والمسيئة للقضية الفلسطينية

وأوضحت الخارجية اليمنية، هرولة بعض الدول العربية نحو التطبيع شجع العدو الصهيوني على مواصلة الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت أحرار وشرفاء الأمة والإنسانية جمعاء إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم العدو الصهيوني الغاصب.

وطالبت المجتمع الدولي، سيما مجلس الأمن إلى الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين والاضطلاع بدوره في وضع حد للجرائم الصهيونية وسياساتها الهمجية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعربت عن خالص تعازيها لحركة الجهاد الإسلامي باستشهاد القائًد تيسير الجعبري ورفاقه الأبطال وإلى كافة الشعب الفلسطينية بسقوط عدد من الشهداء في الاعتداء الصهيوني الغادر.