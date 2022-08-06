الخارجية الجزائرية تدين عدوان الاحتلال على غزة وتهيب بالمجتمع الدولي لوقف التصعيد

ادانت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم، بشدة العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، معربةً عن قلقها البالغ أمام هذا التصعيد الخطير الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وجددت الخارجية الجزائرية، تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، واهابت بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.