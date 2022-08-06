الاحتلال يعترف بإصابة 8 مستوطنين جراء ضربات المقاومة للبلدات المحتلة

أصيب ثمانية مستوطنين جراء إطلاق المقاومة في قطاع غزة مئات الصواريخ اتجاه البلدات المحتلة وعلى مديات مختلفة، ردًا على عدوان الاحتلال على القطاع.

وأفادت ما تسمى بـ"نجمة داود الحمراء الإسرائيلية"، بأن طواقمها تعاملت حتى الآن مع 8 إصابات منهم خمسة نقلوا إلى مستشفيات أسوتا، وبرزيلاي بالداخل المحتل.

وكانت سرايا القدس قد اعلنت في بيان مقتضب، مساء يوم أمس، قصفتها مدينة "تل أبيب" ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.

وأوضحت السرايا، أن إطلاق الصواريخ يأتي في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.