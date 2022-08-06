الصليب الأحمر يحذر من خروج دائرة تصعيد الاحتلال عن السيطرة في غزة

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، محذرةً: أنه"في حال خروج دائرة العنف هذه عن نطاق السيطرة، سيترتب على ذلك عواقب وخيمة على السكان المدنيين".

ودعت الجنة الدولية، في بوست لها نشرته على صفحتها بالفيسبوك، جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أنها "تتابع في اللجنة الدولية الوضع عن كثب وتبقى على اتصال وثيق مع جميع الأطراف".

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان على القطاع إلى10 شهداء، وإصابة 55 آخرين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على أهداف عدة.

وما زالت الطائرات التابعة لجيش الاحتلال بمختلف الأنواع تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في عموم أجواء قطاع غزة.