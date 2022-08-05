جامعات غزة تعطّل الدوام غدًا السبت بسبب العدوان "الإسرائيلي"

أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة، تعليق الدوام الإداري والأكاديمي وتأجيل الامتحانات ليوم غد السبت الموافق 6/8/2022 ، وذلك نظراً للظروف التي يمر بها قطاع غزة.

قررت جامعة الأزهر بغزة تعليق العمل الإداري والأكاديمي بالجامعة غداً السبت، نظراً للظروف الراهنة، وحفاظاً على سلامة العاملين والطلبة.

وأعلنت جامعة الأقصى وجامعة غزة تعليق الدوام غداً السبت 6/8/2022 بسبب الظروف الراهنة.

أعلنت جامعة الأزهر بغزة، مساء اليوم الجمعة، عن تعطيل الدوام غدا السبت، بسبب العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي" أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته.

وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.