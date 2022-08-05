جهود أممية قطرية مصرية لوقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة

ذكر موقع أكسيوس (Axios) الإخباري، اليوم الجمعة، أن مسؤولين مصريين وقطريين وأمميين أجروا اتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإسرائيل، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف الموقع الأميركي أن "إسرائيل وجهت بعد الغارات على غزة رسائل إلى حركة حماس عبر عدد من الوسطاء، بتفادي المزيد من التصعيد".

في السياق، أكدت مصر، اليوم الجمعة، أن جهودها للوساطة متواصلة ولن تتوقف وتتركز على منع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في أعقاب القصف، الذي تعرض له قطاع غزة قبل ساعات.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن وفدا أمنيا مصريا سيتحرك إلى تل أبيب للتهدئة في غزة، فيما أعلن مصدر مصري مسؤول أن القاهرة تكثف من اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لإنهاء التصعيد الحالي بقطاع ⁧غزة⁩ واحتواء الموقف.

كما أكد عدم توقف الاتصالات المصرية مع جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية من بداية حالة التوتر القائمة وحتى الآن.

كما كشف عن أن مصر أكدت خلال اتصالاتها على ضرورة توقف العملية العسكرية في قطاع ⁧غزة⁩ وعدم التصعيد العسكري بالقطاع في أعقاب سقوط قتلى ومصابين بينهم أطفال.

وأشارت إلى أن القاهرة طالبت كل الأطراف بضبط النفس كي لا تزداد الأمور سوءًا وتتطور العمليات بشكل أكبر.