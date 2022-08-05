إصابة منزل في عسقلان المحتلة عقب إطلاق صواريخ من غزة

أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الجمعة، بإصابة منزل "إسرائيلي"جراء صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط على مدينة عسقلان المحتلة.

وأطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، وابلًا من الرشقات الصاروخية تجاه غلاف غزة.

وأفادت السرايا في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، بأنها قصفت "تل أبيب" ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.

وأوضحت أن إطلاق الصواريخ يأتي في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء.

ودوت صافرات في المدن المحتلة بأسدود وعسقلان وغلاف غزة كما دوت الصافرات في غوش دان وبات يام وحولون وريشون لتسيون في تل أبيب.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم



