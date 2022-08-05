بالفيديو سرايا القدس تقصف "تل أبيب" والغلاف بأكثر من 100 صاروخ

أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الجمعة، وابلًا من الرشقات الصاروخية تجاه غلاف غزة.

وأفادت سرايا القدس في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، بأنها قصفت "تل أبيب" ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ.

وأوضحت أن إطلاق الصواريخ يأتي في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "تيسير الجعبري" وإخوانه الشهداء.

ودوت صافرات في المدن المحتلة بأسدود وعسقلان وغلاف غزة كما دوت الصافرات في غوش دان وبات يام وحولون وريشون لتسيون في تل أبيب.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي" أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته.

وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.