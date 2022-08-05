بالصور تشييع جثامين شهداء العدوان "الإسرائيلي" على غزة

شيّع المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء الجمعة، جثامين 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف "إسرائيلي" على قطاع غزة، على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة، في المسجد العُمري، بمدينة غزة، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي" أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته.

وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.











































