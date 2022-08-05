هنية: الاحتلال مسؤولية جريمة اغتيال الجعبري وتداعيات عدوانه على غزة

أدان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، العدوان الصهيوني الغادر على قطاع غزة واغتيال القائد في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري واستشهاد ثمانية من أبناء شعبنا بينهم طفلة.

وأكد هنية في بيان صحفي، أن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة التي ارتكبها عصر اليوم وتداعيات عدوانه على شعبنا، وقال إننا إذ ننعى القائد الجعبري والشهداء الأبرار لنؤكد أن الأمور مفتوحة على كل الاتجاهات، داعيًا إلى لجم العدوان الصهيوني على شعبنا.

وتلقى رئيس الحركة مساء اليوم العديد من الاتصالات على المستوى الأممي والإقليمي لبحث كيفية التعامل مع هذا العدوان الجائر، وقد أوضح للجميع إدانة هذه الجريمة وتحمل الاحتلال الصهيوني تداعياتها ونتائجها.

ويشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي" أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته.