"الكابينت" يعطي الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة

قرر المجلس الأمني المصغر "الكابينت"، إعطاء الضوء الأخضر لجيش الاحتلال لاستمرار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال المؤقت يائير لابيد " انتهت قبل قليل الجلسة لتقييم الأوضاع التي ترأسها رئيس الوزراء يائير لابيد في مقر الكرياه بتل أبيب وحضرها كل من رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش ورئيس هيئة الأمن القومي ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء والمديرة العامة لرئاسة الوزراء ومدير عام وزارة الخارجية ومسؤولون كبار آخرون".

وأوعز رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بالانتقال إلى حالة الطوارئ في صفوف الجيش.

وشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا واسعا على قطاع غزة، اليوم الجمعة، راح ضحيته نحو 10 فلسطينيين على رأسهم القائد الكبير في سرايا القدس تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي" أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته.