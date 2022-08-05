حزب الله يُعزي باستشهاد القائد "تيسر الجعبري" ويؤكد تأييده لكافة خطوات الرد

تقدم حزب الله من الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي بأحر التعازي والمواساة باستشهاد القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري وعدد من إخوانه القادة الميدانيين الذين نالوا الوسام الإلهي الرفيع وحققوا أغلى أمانيهم بعد عمر طويل قضوه في الجهاد والمقاومة.

وقال حزب الله إن الشعب الفلسطيني الذي قدم أغلى التضحيات على مدى سنين مقاومته الطويلة وزف عشرات الشهداء القادة لن تضعفه هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة والغادرة بل ستزيده عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير.

وأشاد حزب الله إذ بتكاتف فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، ووحدة موقفهم الذي يشكل العامل الأساس في الانتصار على العدو، مؤكداً على وقوفه الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشجاعة لتحرير أرضه وأسراه وتحقيق أهدافه المشروعة،.

وعبر حزب الله بشكل صريح عن تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها قيادة حركة الجهاد الإسلامي للرد على العدوان وجرائمه المتمادية.