الجهاد الإسلامي: لن نتهاون في الرد على العدوان الذي يمثل إعلان حرب على شعبنا

حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس، اليوم الجمعة 5/8/2022، الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال ثلة من قيادات الحركة.

ونعت الحركة والسرايا في بيان صحفي، ثلة من أبناء شعبنا البطل ومجاهدينا الأبرار الذين استشهدوا إثر الغارات الصهيونية الغادرة التي استهدفت قطاع غزة الحبيب ، ليرتقي الشهداء الأبرار وعلى رأسهم القائد الوطني والمجاهد الكبير الشيخ تيسير الجعبري "أبو محمود" قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بقطاع غزة، كما ارتقى عددٌ من المجاهدين والمواطنين بينهم طفلة صغيرة في عامها الخامس .

وأكدت، أن هذه الجريمة الصهيونية الغادرة لتعرقل جهود الوساطة والمساعي الرامية لإنهاء حالة التوتر القائمة إثر الاعتداء الغاشم الذي تعرض له الشيخ بسام السعدي وعائلته في جنين. .

وحملت الحركة والسرايا، العدو المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ، وإننا لن نتهاون في الرد على هذا العدوان الذي يمثل إعلان حرب على شعبنا في كل أماكن تواجده ، وإننا ندعو كل قوى المقاومة وأجنحتها العسكرية لأن تقف في جبهة واحدة وخندق واحد للرد على هذا العدوان والتصدي لهذا الارهاب.

وشددت الحركة والسرايا على أن ثبت الوقائع والشواهد والأيام أن هذه الجرائم لن تفت في عضد المقاومة ، وستكون دماء المجاهدين الطاهرة الذين نذروا حياتهم دفاعاً عن فلسطين ، شاهداً جديداً على ملحمة صمود ينتصر فيها شعبنا وتثبت فيها سرايا القدس والمقاومة أنها بإذن الله قادرة على المواجهة وعلى تحقيق النصر على الأعداء الغاصبين .