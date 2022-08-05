لجان المقاومة تنعي الجعبري وتعلن الاستنفار وتؤكد أن الخيارات مفتوحة للرد

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الجمعة 5/8/2022، الشهيد القائد تيسير محمود الجعبري أحد القادة العسـكريين في سـرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وقائدها في المنطقة الشمالية الذي ارتقى جراء غارة للعــدو مساء اليوم بمدينة غزة.

وأعلنت لجان المقاومة في فلسطين، حالة الاستنفار في صفوق مجاهديها للرد على اغتياله وعلى جرائم العـدو المتواصلة بحق شعبنا

وأكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين" أ.محمد البريم"أبو مجاهد"، أن العدو هو من بدأ العدوان وعليه أن يرى ما يوجعه خلال الدقائق القادمة.

وشدد على أن العدو أخطأ التقدير وسيتحمل توابعها مستوطنيه، كما أن العدو غدر بالوساطة المصرية.

وقال أبو مجاهد :"نحن من هنا نقول لا وساطة بعد هذه اللحظة".

وشدد أبو مجاهد على أن كل الخيارات مفتوحة امام شعبنا ومقاومته ومقاومتنا جاهزة للرد، وأن المقاومة تمتلك القوة للجم هذا المحتل.