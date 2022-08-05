الإعلام الحكومي يرفع الجهوزية ويهيب بالنشطاء بتحري الدقة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الجمعة 5/8/2022، رفع الجهوزية والاستعداد لدى كافة المؤسسات الرسمية في ضوء العدوان الصهيوني على شعبنا.

وأوضح سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنه تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الاعتداء الاحتلالي الغاشم، بما يضمن استمرار أداء الخدمات لأبناء شعبنا .

وأهابت معروف بالنشطاء وعدم النقل عن وسائل إعلام العدو، وترك الأمر للمختصين في وسائل الإعلام، الذين يدققون في رواية المحتل.

وطالب الجميع، بعدم التهافت في النشر وتحري المعلومات من مصادرها الرسمية، سواء الطبية أو الميدانية.