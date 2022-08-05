متابعة اولا بأول ..إسرائيل تبدأ حرباً ضد حركة الجهاد الإسلامي 6شهداء اغتيال قيادي كبير

فلسطين اليوم - غزة

وزارة الصحة: 7 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات واصابة 40 مواطن بجراح مختلفة.

سرايا القدس: نزف الشهيد القائد الكبير "تيسير محمود الجعبري" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية الذي ارتقى جراء غارة صهيونية استهدفته مساء اليوم بمدينة غزة.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" تنعيان القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري الذي ارتقى شهيداً في جريمة اغتيال صهيونية غادرة

استشهاد قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير أبو جعبري في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة غزة

مسؤول عسكري إسرائيلي: الاستعدادات جارية لتوسيع العملية الحالية ونعمل على استدعاء قوات الاحتياط