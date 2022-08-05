متابعة أولًا بأول.. "إسرائيل" تبدأ حرباً ضد الجهاد الإسلامي.. 10 شهداء على رأسهم القائد الكبير تيسير الجعبري

استشهد 10 مواطنين، اليوم الجمعة، بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وأصيب 55 آخرين، اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 10 مواطنين بينهم طفلة (5 سنوات) وإصابة 55 آخرين بجروح مختلفة في استهداف الاحتلال الاسراىيلي بغزة حتى اللحظة.

ونعت حركة الجهاد القائد الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود" الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال إسرائيلية غادرة استهدفته في مدينة غزة.

ووفق المصادر المحلية، فقد استهداف الاحتلال شقة سكنية في شارع الشهداء بمدينة غزة، ما أسفر عن شهداء وإصابات.

وفي خان يونس، أصيب 4 مواطنين بينهم طفلان جراء قصف من طائرات حربية بدون طيار غربي محافظة خان يونس.

كما استهدفت طائرات الاحتلال عدة مراصد للمقاومة في أنحاء متفرقة من القطاع.

وأعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال، عن البدء بغارات جوية في القطاع وإعلان وضع خاص في الجبهة الداخلية الاسرائيلية.

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن الجيش استهدف قياديًا بارزًا في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قوات خاصة ومدفعية للجيش هاجمت دة نقاط عسكرية في غزة.

وأضاف الناطق، أن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي أوعز بالانتقال الى حالة الطوارئ وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان.

إليكم الأخبار العاجلة أولًا بأول:

- الجيش الإسرائيلي: الغارات مستمرة على قطاع غزة والقوات الخاصة والمدفعية تستهدف مواقع لحركة الجهاد الإسلامي

- طائرات حربية إسرائيلية تقصف موقعًا في محررة نتسريم جنوبي مدينة غزة

- الصحة: 10 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 اعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عام واصابة 55 مواطن بجراح مختلفة.

- قصف "إسرائيلي" شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وتصاعد الدخان من المكان المُستهدف

- الصحة: تضرر احدى سيارات الإسعاف في محطة الإسعاف بمركز مسقط قيزان النجار جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المركز

- وزارة الصحة بغزة: "9 شهداء بينهم طفلة (5 سنوات) و40 جريحاً جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة".

- الاعلام العبري: وزارة الحرب "الإسرائيلية" تقرر تفعيل خطة إخلاء "سكان غلاف غزة"

- استشهاد ديالا عدنان عطية العمور 20 عاماً في قصف إسرائيلي شرق خانيونس.

- وزارة الصحة: 7 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات واصابة 40 مواطن بجراح مختلفة.

- سرايا القدس: نزف الشهيد القائد الكبير "تيسير محمود الجعبري" عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية الذي ارتقى جراء غارة صهيونية استهدفته مساء اليوم بمدينة غزة.

- حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" تنعيان القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري الذي ارتقى شهيداً في جريمة اغتيال صهيونية غادرة

- استشهاد قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير أبو جعبري في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في مدينة غزة

- مسؤول عسكري إسرائيلي: الاستعدادات جارية لتوسيع العملية الحالية ونعمل على استدعاء قوات الاحتياط.