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بالفيديو
شاهد: لحظة استهداف برح قلسطين وسط مدينة غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:50 م
05 اغسطس 2022
بالفيديو: لحظة استهداف برح قلسطين وسط القطاع
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