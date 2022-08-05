بالفيديو بالفيديو: لحظة استهداف برح قلسطين وسط القطاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:50 م
05 اغسطس 2022
برج فلسطين.jfif
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بالفيديو: لحظة استهداف برح قلسطين وسط القطاع 

 

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