محدث 8 شهداء و 44 إصابة اثر قصف جيش الاحتلال عدة أهداف في قطاع ‎غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة الى 8 شهداء، و اصابة 44 آخرين جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على عدة أهداف في قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال شن غارات جوية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم القائد الكبير في سرايا القدس، تيسير الجعبري، مسؤول لوء غزة و الشمال في سرايا القدس.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب" ان الجيش قصف قطاع غزة، تم الاعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. تفاصيل اضافية ستنشر لاحقًا".

واطلق الناطق باسم جيش الاحتلال اسم "الفجر" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.

يتبع..