جيش الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع ‎غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الجيش بدأ باستهداف عدة مناطق في قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال شن غارة في محيط برج فلسطين بشارع الشهداء في غزة، مستهدفاً شقة في البرج، و هناك حديث عن وجود شهيد بالمكان،

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب" ان الجيش قصف قطاع غزة، تم الاعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. تفاصيل اضافية ستنشر لاحقًا".

واطلق الناطق باسم جيش الاحتلال اسم "الفجر" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.

يتبع..