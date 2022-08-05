إصابات في قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.

وأكدت مصادر طبية أن فلسطينيا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب ستة آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وآخر بحالة إغماء، جراء قمع الاحتلال المشاركين في المسيرة.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

وتشهد قرى نابلس كل يوم جمعة، مسيرات رافضة للاستيطان الإسرائيلي، ومنددة بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.