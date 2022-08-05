50 ألف مصلٍٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

أدى نحو 50 ألفاً من المصلين، صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وامتلأت ساحات المسجد ومصلياته المسقوفة بالمصلين، رغم ارتفاع درجات الحرارة وتضييق قوات الاحتلال على المصلين الوافدين إلى الأقصى.

ومنذ ساعات الفجر الأولى توجهت عدد من الحافلات من بلدات متفرقة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وانطلقت دعوات فلسطينية لضرورة الحشد وتكثيف التواجد في المسجد الأقصى المبارك في الأيام المقبلة، للتصدي لاقتحامات المستوطنين التي يجري التخطيط لها على نطاق واسع.

وتضمنت الدعوات الاعتكاف في المسجد الأقصى ليلتي السادس والسابع من الشهر الجاري، والتي تتزامن مع ذكرى عاشوراء.

وقررت سلطات الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام واسع للمسجد الأقصى يومي السبت والأحد المقبلين في ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل".

ورداً على ذلك دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل، للحشد وتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى لحمايته من تدنيس المستوطنين.

و دعا صبري للتصدي لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل".

و أكد خطيب المسجد الأقصى أن الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، تهدف لفرض السيادة عليه، ويطالب بضرورة تدخل الدول العربية والأجنبية والحكومات، لتحمل مسؤولياتهم.