بيني غانتس: لا نريد التصعيد لكننا لن نتردد في التوجه إليه إذا لزم الأمر

زعم وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس اليوم الجمعة أن "إسرائيل" تمارس ضبط النفس النابع من قوتها.

و قال غانتس خلال جلسة تقييم أمنية بحضور رئيس الشاباك ورئيس الأركان و"قائد فرقة غزة" : " إلى دول العالم وخاصة المتورطين في ما يجري في قطاع غزة .. إسرائيل تمارس ضبط النفس النابع من قوتها .. لا نريد التصعيد لكننا لن نتردد في التوجه إليه إذا لزم الأمر".

و أضاف يقول: "أقول بصراحة إلى قادة حماس والجهاد الإسلامي، وقتكم محدود، نحن سنقوم بإزالة التهديد القائم بطريقة أو بأخرى"، حسب تعبيره.

و تابع وزير حرب الاحتلال: "همتنا هي ضمان انتهاء التوتر وعودة الأمور إلى طبيعتها، نحن لا نتردد في بدء معركة ولا نتردد أيضًا في الذهاب إلى حرب إذا لزم الأمر".

و أوضح أن الجيش "الإسرائيلي" والشاباك وقوات الأمن يستعدون لأي عمل قد يكون مطلوبًا على أي جبهة وسنواصل العمل العملياتي طالما كان ذلك مطلوبًا"