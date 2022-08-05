لابيد يجري تقييماً للأوضاع الأمنية في محيط قطاع غزة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية ظهر اليوم الجمعة أن رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد أجرى تقييماً للوضع الأمني في محيط قطاع غزة.

و بحسب المصادر فإن جلسة التقييم التي أجرتها حكومة الاحتلال جاءت في وقت يواصل جيش الاحتلال بارسال التعزيزات العسكرية في محيط القطاع، وسط حالة من التأهب القصوى.

و قال يائير لابيد: "قيمنا الوضع الأمني ​​في قطاع غزة ونعمل على إعادة الحياة اليومية للسكان إلى طبيعتها في أقرب وقت".

شارك بالتقييم رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، ووزير الحرب غانتس، ورئيس الأركان كوخافي، ورئيس الشاباك، والسكرتير العسكري، ومسؤولين كبار آخرين