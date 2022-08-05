وفد الجهاد يزور عوائل شهداء وأسرى في رام الله

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، عوائل شهداء وأسرى من بلدة بيت ريما في محافظة رام الله.

وقام الوفد بزيارة عائلة الشهيد محمد زغلول الخطيب الريماوي، الذي ارتقى شهيداً بتاريخ 18-9-2018م، عقب اعتقاله مباشرة على يد الوحدات الصهيونية الخاصة.

كما زار وفد الحركة عائلة الأسير عبد الرحمن الريماوي (٤٥ عاماً) المعتقل منذ تاريخ 18-6-2000م، والمحكوم بالسجن الفعلي لمدة 25 عاماً بتهمة تنفيذ عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

واختتم وفد الحركة زيارته لعائلة الأسير هيثم البرغوثي (21 عاماً) من بلدة كفر عين، والمعتقل منذ عام 2019م، ومحكوم بالسجن 4 سنوات في سجون الاحتلال.

وأكد وفد الحركة أن هذه الزيارات تأتي في إطار الدعم والتواصل مع ذوي الشهداء والأسرى، ودعم صمودهم وتقوية الروابط الاجتماعية معهم.