ضابط في جيش الاحتلال: "الجهاد الإسلامي" انتصر في معركة الوعي

أكد المقدم إحتياط في جيش العدو "الإسرائيلي" الون ابيتار، مساء أمس، أنه يجب الاعتراف بان "الجهاد الإسلامي" انتصر بمعركة الوعي.

وقال ابيتار:" ما حصل في الأيام الثلاثة الأخيرة هو ان "الجهاد الإسلامي" استطاع ان يقلب الأمور راسا على عقب، من منظمة تلقت "ضربة" اعتقال بسام السعدي وتتعرض لضغط عسكري متواصل في جنين، الى ان تدير الأمور كما يريد من دون ان تطلق طلقة واحدة".

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت مساء الاثنين، حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة.

وقالت السرايا -في بيان مقتضب: "نعلن حالة الاستنفار ورفع الجاهزية، تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين فجر الثلاثاء، واختطفت الشيخ بسام السعدي من منزله بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته.

وقرر جيش الاحتلال أول أمس الثلاثاء، إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى إغلاق شاطئ "زكيم"، ووقف حركة القطارات بين "عسقلان" و"سديروت" وإغلاق معبر بيت حانون "إيرز" أمام حركة العمال وكرم أبو سالم.

المتحدث باسم جيش الاحتلال قال : إن قرار الإغلاق جاء بعد تقييم الوضع بسبب مخاوف من نيران القناصة والصواريخ المضادة من غزة، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة الشيخ بسام السعدي في جنين بالضفة المحتلة وتهديدات سرايا القدس.