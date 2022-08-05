لليوم الرابع على التوالي.. جيش الاحتلال يواصل التأهب على حدود غزة

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الجمعة 5-8-2022، فرض حالة التأهب القصوى على طول حدود قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

فيما تواصل "إسرائيل"، لليوم الرابع على التوالي إغلاق قطاع غزة حيث تغلق معبري "كرم أبو سالم" أمام البضائع وبيت حانون أمام العمال.

والليلة قبل الماضية، قرر جيش الاحتلال مواصلة حالة التأهب والاستمرار في إغلاق الطرق والشوارع القريبة من الحدود، ومنع الحركة فيها، وهو الأمر الذي زاد من تذمر المستوطنين الذين يقطنون بتلك المناطق، ووجهوا انتقادات حادة لجيشهم.

كما نصب جيش الاحتلال غرف محصنة، كما وضع سواتر من حاويات وغيرها لمنع رصد أي حركة داخل المستوطنات المحاذية لحدود القطاع.

ويُشار إلى أنه جاء التوتر الحالي، على خلفية اعتقال الشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الأمر الذي دفع سرايا القدس لاستنفار عناصرها .