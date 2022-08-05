24 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في النيجر

لقي 24 شخصا مصرعهم، اليوم الجمعة، وتضرر أكثر من خمسين ألفا آخرين بفعل أمطار غزيرة يشهدها النيجر منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأفادت أجهزة الحماية المدنية في النيجر، بمقتل 24 شخصا، بينهم 13 جراء انهيار مساكنهم و11 غرقا، فيما تضرر 54653 آخرين، وأصيب 36 آخرين.

وكان قد أفاد تقرير رسمي سابق في 20 تموز/ يوليو الماضي بمقتل 15 شخصا وتضرر أكثر من 23600 آخرين.

وأوضحت الأجهزة، أن أكثر المناطق تضررا هي زيندر (وسط شرق) ومارادي (وسط جنوب) وديفا (جنوب شرق)، أما العاصمة، نيامي، التي عادة ما تتأثر أكثر بالأمطار والفيضانات، فقد بقيت بمنأى في الوقت الحالي عما تشهده تلك المناطق.

وبينت، أنه في المناطق المتضررة، دمرت الأمطار أو ألحقت أضرارا بأكثر من 5800 مسكن وتسببت في انهيار مراكز رعاية صحية ومخازن حبوب ومتاجر وأجزاء من مدارس.

جدير ذكره أنه في العام 2021، تسببت أمطار غزيرة في مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا وأدت إلى تضرر أكثر من 200 ألف آخرين، وفقا للسلطات والأمم المتحدة.