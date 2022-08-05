الاحتلال يعتقل مواطناً من برقين ويدهس فتى من يعبد بجنين

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة برقين، ودهست فتى من بلدة يعبد، غرب جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فادي زياد جرار عقب اقتحام بلدة برقين، ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين أسامة وناصر صبح، وتم استجوابهما من قبق جيش الاحتلال.

وأصيب الفتى محمد محمود أبو بكر من بلدة يعبد برضوض وكسر في القدم اليمنى بعد أن دهسته مركبة عسكرية للاحتلال قرب مفرق قرية كفيرت جنوب جنين، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.