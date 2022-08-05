ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 5-8-2022، ويبحث الكثير من الناس عن أسعار الذهب في الاردن وهو من الموضوعات الهامة للكثير من المتابعين وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج، وقد لقيت أسعار الذهب في الأردن بحثاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة على محركات البحث حتى أصبحت ترينداً، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" زيادة البحث حول اسعار الذهب في الأردن عبر محرك البحث الشهير جوجل، قررنا كتابة مقال بعنوان ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 5-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات، اليوم الجمعة5-8-2022، مع صعود المعدن النفيس عالميا.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

جرام الذهب عيار 24

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم 40.41 دينار (57 دولارا)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 35.36 دينار (49.87 دولارا).

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 30.31 دينار (42.75 دولارا).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.57 دينار (33.25 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1257 دينارا (1773 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 282.88 دينار (398.99 دولار).





أسعار الذهب اليوم عالمياً

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع سعر الفائدة.