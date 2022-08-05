أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 5-8-2022

شهدت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 5-8-2022، ارتفاعاً، وخاصة الطماطم والخيار والبندورة، فيما لا يزال البيض والدجاج يشهد انخفاضاً.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 5-8-2022، كما يلي: