أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 5-8-2022

شهدت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 5-8-2022، ارتفاعاً، وخاصة الطماطم والخيار والبندورة، فيما لا يزال البيض والدجاج يشهد انخفاضاً.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 5-8-2022، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.7
|2
|خيار
|1.7
|3
|بصل
|1.5
|4
|كوسا
|2
|5
|باذنجان
|1
|6
|فلفل
|2
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|8
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|7
|13
|ملوخية
|1.5
|14
|فصوليا
|6
|15
|بيض
|11
|16
|دجاج
|9
|17
|لحمة
|40
|18
|بطاطا
|2