أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 5-8-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:27 ص
05 اغسطس 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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شهدت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 5-8-2022، ارتفاعاً، وخاصة الطماطم والخيار والبندورة، فيما لا يزال البيض والدجاج يشهد انخفاضاً.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 5-8-2022، كما يلي:

الرقم الصنف     السعر الكيلو بالشيكل 
1 طماطم 1.7
2 خيار 1.7
3 بصل 1.5
4 كوسا 2
5 باذنجان 1
6 فلفل 2
7 جزر 2
8 ثوم 8
9 ملفوف 3
10 زهرة 3
11 قرع 3
12 ليمون 7
13 ملوخية 1.5
14 فصوليا 6
15 بيض 11
16 دجاج 9
17 لحمة 40
18 بطاطا 2

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