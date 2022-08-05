الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 5-8-2022، توالي الحرارة رحلتها نحو الأعلى ونحو الإرتفاع ليصبح الجو حاراً الى شديد الحرارة بين العاشرة والنصف والرابعة والنصف عصراً. ومن ثم تنخفض الحرارة ويصبح الجو لطيفاً ومريحاً. ومع ساعات منتصف الليل تهب نسمات هواء عليلة الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية والله تعالى أعلى وأعلم

السبت: 6-8-2022

يطرأ أرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصل الى أعلى من المعدلات السنوية بنحو الستة درجات مئوية. ويسود في وقت الظهيرة جو شديد الحرارة في كافة المناطق وبشكل اقل في المناطق الجبلية . ومع المساء يتعتدل الطقس وتنخفض الحرارة بشكل واضح خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. بينما يبقى الجو حارأً نسبياً ومزعجاً مع نسب رطوبة مرتفعة . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد:7-8-2022

لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بقليل نهاراً، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.