سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، قفز سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة في بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4200 ليرة للشراء، و4240 ليرة للبيع، مقابل 4185 ليرة للشراء، و4225 ليرة للبيع، أمس، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4271 ليرة للشراء، و4316 ليرات للبيع، مقابل 4258 ليرة للشراء، و4304 ليرات للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 5100 ليرة للشراء، و5159 ليرة للبيع، مقابل 5089 ليرة للشراء، و5147 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1116 ليرة للشراء، و1130 ليرة للبيع، مقابل 1112 ليرة للشراء، و1125 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1141 ليرة للشراء، و1154 ليرة للبيع، مقابل 1137 ليرة للشراء، و1150 ليرة للبيع، أمس.2

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا مقابل الليرة لدى السوق الموازية نحو 13684 ليرة للشراء، و13839 ليرة للبيع، مقابل 13644 ليرة للشراء، و13800 ليرة للبيع، أمس.