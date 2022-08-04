أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم الجمعة 5 اغسطس 2022

أسعار الذهب في الأردن مقابل الدينار الأردني في تعاملات اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، يرصد "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في الأردن بتعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفعت أسعار الذهب في الأردن مع صعود المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن اليوم 40.41 دينار (57 دولارا)، بحسب منصة "jordan.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 35.36 دينار (49.87 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن نحو 30.31 دينار (42.75 دولارا).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.57 دينار (33.25 دولار).

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1257 دينارا (1773 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 282.88 دينار (398.99 دولار).

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من رفع سعر الفائدة.