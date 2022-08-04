محطة توليد الكهرباء تحذر من أنه سيتم إطفاء المحطة صباح السبت لنفاذ الوقود

أعلنت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة مساء الخميس أنه بسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء، سيتم إطفاء المحطة صباح السبت لنفاذ الوقود.

و كانت محطة توليد الكهرباء في غزة، حذرت مساء أمس الأربعاء من استمرار عدم دخول السولار لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان تصريح صحفي: "إنه في حال لم يتم إدخال السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد خلال اليومين القادمين، سيتم إيقاف عمل المحطة".

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت، عن إغلاق معبر كرم أبو سالم أقصى جنوب قطاع غزة بشكل مفاجئ، ومنع ادخل البضائع والوقود.