سعر الذهب في مصر بكم النهارده عيار 21 و18 اليوم الجمعة 5-8-2022 .. سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية اليوم السابع

سعر الذهب في مصر بكم النهارده عيار 21 و18 اليوم الجمعة الموافق 5-8-2022 ، ولاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري في صبيحة هذا اليوم عن وجود عمليات بحث واسعة جدًا من قبل المواطنين المصرين وأيضًا المستثمرين عن سعر الذهب اليوم في مصر وهو ما دفعنا إلى شرح تلك الأسعار في هذه المقالة حيث نقوم يوميا في نشر أسعار المعدن الأصفر يوميا حتى يتمكن الجميع من التعرف على احدث أسعار الذهب لا سيما أنها تتقلب مع كل 24 ساعة لعوامل عدة من ابرزها ارتفاع الدولار الأمريكي وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الجمعة

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,217 شراء 1,229

عيار 22 بيع 1,116 شراء 1,126

عيار 21 بيع 1,065 شراء 1,075

عيار 18 بيع 913 شراء 921

عيار 14 بيع 710 شراء 717

عيار 12 بيع 609 شراء 614

الاونصة بيع 37,853 شراء 38,209

الجنيه الذهب بيع 8,520 شراء 8,600

الكيلو بيع 1,217,143 شراء 1,228,571



سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة عيار 21

في حين وصل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,105 جنيه $57.73

سعر الذهب عيار 22 1,013 جنيه $52.92

اسعار الذهب عيار 21 967.29 جنيه $50.51

اسعار الذهب عيار 18 829.10 جنيه $43.30

سعر الذهب عيار 14 644.85 جنيه $33.68

سعر الذهب عيار 12 552.72 جنيه $28.86

سعر الذهب عيار 9 414.54 جنيه $21.65

اسعار أوقية الذهب 34,379 جنيه $1,795

اسعار جنيه الذهب 7,738 جنيه $404.12

اسعار كيلو الذهب 1,105,447 جنيه $57,730

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

بكم سعر الذهب في مصر النهارده عيار 18

أما متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري فقد جاء على التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

3 أغسطس 1,084 948.64 813.12 632.42 542.07

2 أغسطس 1,079 943.98 809.12 629.31 539.40

1 أغسطس 1,082 946.34 811.14 630.88 540.75

31 يوليو 1,076 941.34 806.86 627.55 537.89

30 يوليو 1,075 940.42 806.07 626.93 537.37

29 يوليو 1,075 941.06 806.61 627.36 537.73

28 يوليو 1,069 935.75 802.06 623.82 534.70

27 يوليو 1,057 924.83 792.70 616.54 528.46

26 يوليو 1,048 916.72 785.76 611.14 523.83

25 يوليو 1,050 918.48 787.26 612.31 524.83

في نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع سعر الذهب في مصر بكم النهارده عيار 21 و18 اليوم الجمعة الموافق 5-8-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .