بالفيديو من هي سلوى لورين التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

من هي سلوى لورين، تصدر وسم سلوى لورين لائحة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتصدرت محركات البحث المختلفة، و ذلك بعد اطلاق انشودتها الجديدة على قناتها الخاصة في يوتيوب بعنوان" طلع البدر علينا" و التي طرحتها يعد اعتناقها الاسلام.

سلوى لورين مغنية وكاتبة أغانٍ إنكليزية، حصلت على بكالوريوس في موسيقى الجاز واشتهرت بالعزف على البيانو وعرفت بعشقها لموسيقى البوب.

كما حصلت سلوى على تدريبها مع ستيفي فان لانج وجوشوا ألامو، وهما مدربا أصوات شهيران بالمملكة المتحدة، قاما بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية، وقاما أيضا بالتدريب الصوتي في عدد من البرامج مثل “ذا فويس” و”إكس فاكتور”.

طرحت المغنية والكاتبة الإنجليزية الشهيرة سلوى لورين أنشودة “طلع البدر علينا”، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعد اعتناقها الدين الإسلامي.

المغنية الشهيرة التي سبق أن غنت أمام الملكة البريطانية والأمير تشارلز، قررت تقديم نسخة جديدة من “طلع البدر علينا” بعد أن غنتها للمرة الأولى خلال مسابقة غنائية، وخطفت الأنظار وسحرت كل من سمعها في ذاك الوقت.

وتعاونت لورين مع الموزع المصري إيهاب عبد السلام والملحن حامد بدوي لإنجاز هذا العمل الفني فور عودتها من جولة غنائية ناجحة شملت أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وباكستان وغيرها من الدول.

النجمة البريطانية سلوى لورين التي اعتنقت الإسلام حديثًا تطلق فيدو كليب لأنشودة #طلع_البدر_علينا عبر قناتها على يوتيوب بعد أن لاقى أداءها السابق للأنشودة استحسان الملايين #العرب_في_بريطانيا AUK

pic.twitter.com/jM3IWQBpJL — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) August 4, 2022

1/🕋🌿الفنانة البريطانية سلوى لورين Lauren Derwent بعد أن أسلمت قالت: كما استقبل أهل المدينة الرسول ﷺ بأنشودة طلع البدر علينا، أحببت أن أستقبل الإسلام ونبيّ الإسلام والسلام وأنشد من كل قلبي وروحي"طلع البدر علينا"🌿🕋

🌿أفلح من صل على محمد وآله🌿#Islamhttps://t.co/JfyWTyrTcx — 𝐃𝐫. 𝐓𝐀𝐐𝐈 𝐀𝐋 𝐙𝐄𝐄𝐑𝐀 🌿🕊 (@TAQIALZEERA) August 4, 2022