الرئيس الإيراني للنخالة: طريق المقاومة المنير هزم العدو وأعطى الأمل لأنصار فلسطين

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طريق المقاومة المنير هزم العدو وأعطى الأمل لأنصار فلسطين.

و أضاف رئيس خلال استقباله الأمين العام للجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة: "الصهاينة يعتقدون أنهم عبر التطبيع مع بعض بلدان المنطقة بإمكانهم تحقيق الأمن"

و لفت الى أن التطبيع لم ولن يحقق لهم الأمن أبداً والسبب أنهم لا يمتلكون فهما وتقديراً صحيحاً للمنطقة وتطوراتها.

بدوره أشار الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة أن وجود المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة هو ما سيشكل ضغطاً على الكيان الصهيوني، و ذلك بفضل دعم إيران.

و أوضح القائد النخالة أن إيران لها حضور جريء وقوي في المنطقة أكثر من أي وقت مضى.