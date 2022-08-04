لابيد يجري تقييمًا أمنيًا ​​في الجنوب والتطورات المحتملة مع غزة

أجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، العدو يائير لابيد، اليوم الخميس، تقييما للوضع الأمني ​​في مقر وزارة الجيش "الكرياه" بمشاركة قادة الأمن ناقشه خلاله الوضع الأمني ​​في الجنوب والتطورات المحتملة، تحسبًا لتصعيد جديد مع قطاع غزة.

ونقل مكتب لابيد قول رئيس حكومة الاحتلال: "نتفهم ونتشارك الصعوبات التي يواجهها سكان مستوطنات الجنوب، لكن نضع نصب أعيننا حماية السكان وتوفير الأمن".

وأضاف إن "الإجراءات الأمنية التي تم البت فيها هي ضرورية ومؤقتة فقط، ولن نقبل وضعا طويل الأمد تقوم فيه المنظمات بتعطيل حياة السكان، ولن نتوانى عن استخدام القوة لإعادة الحياة لطبيعتها في الجنوب، ولن نوقف سياسة اعتقال النشطاء غي الضفة".

من جهته، يجتمع رئيس الأركان أفيف كوخافي الآن مع رؤساء مجالس مستوطنات ومدن الجنوب ويطلعهم على الاستعدادات للأيام المقبلة، بحسب قناة كان العبرية.

وكانت سرايا القدس، قد أعلنت الاثنين الماضية، حالة الاستنفار والجاهزية بين صفوف مجاهديها بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في جنين، واعتدت عليه وعلى عائلته، وأكدت أن "هذا الحادث لن يمر مرور الكرام".