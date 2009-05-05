مؤسسة حقوقية تدعو حكومة غزة للترحيب بمحقق مجلس حقوق الإنسان

فلسطين اليوم- غزة

دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على لسان مديرها بغزة خليل أبو شمالة، الحكومة بغزة وحركة حماس لإصدار بيان رسمي يرحب بالمحقق الخاص الموفد من مجلس حقوق الانسان إلى قطاع غزة للتحقيق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال فترة الحرب على غزة.

وقال ابو شمالة في بيان وصل "فلسطين اليوم":" انهم على ثقة بأن التحقيق سيستند على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مشيرا الى ان المحقق الموفد غولدشتاين رغم ديانته اليهودية إلا أنه معروف بمهنيته وخبرته الواسعة.

وأعلنت الضمير عن نيتها تقديم كشف لـ 51 ضحية موثقا بارتكاب الاحتلال انتهاكات ترتقي لأن تكون جرائم وان لديها أسماء لجنود ارتكبوا جرائم قتل وتصفية لمدنيين أثناء الحرب، واعدة بمفاجآت أخرى ستقدمها للمحقق الدولي.